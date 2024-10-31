Азарова (Захарова) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азарова) Антонина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азарова) Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно