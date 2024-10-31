Азарова (Захарова) Анна Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Азарова (Захарова) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Никифор Захарович

Мать: Захарова (Хатюхина) Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Азарова) Антонина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Азарова) Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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