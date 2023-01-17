Смирнова Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Акулина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1884 ст.

Сын: Смирнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Юрьево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1890

Сын: Смирнов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Юрьево, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич

Юрьево, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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