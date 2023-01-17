Смирнова Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1884 ст.
Сын: Смирнов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
09.01.1890
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно