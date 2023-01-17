Крестовников Александр Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестовников Александр Козьмич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1794

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1850
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