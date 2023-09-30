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Юхова Пелагея Николаева

Место рождения

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Юхов Архип Петров

Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Юхов Василий Петров

Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Юхов Григорий Петров

Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Юхова) Агрофена Петрова

Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вьюхов Андрей Петров

Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Юхова) Елена Петрова

Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Юхов Иван Петров

Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Юхова) Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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