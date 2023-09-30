Юхова Пелагея Николаева
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Юхов Архип Петров
Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Юхов Василий Петров
Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Юхов Григорий Петров
Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Юхова) Агрофена Петрова
Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вьюхов Андрей Петров
Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Юхова) Елена Петрова
Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Юхов Иван Петров
Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Юхова) Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Юхов Петр Леонтьев
Смерть
Неизвестно