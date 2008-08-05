Федорова (Писаренко) Таисия Андреевна 07.11.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорова (Писаренко) Таисия Андреевна

Место рождения

Багриново, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

07.11.1922

Дата смерти

05.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922

Отец: Писаренко Андрей Тарасович

Мать: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Багриново, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.05.1944

Сын: Федоров Николай

Отец ребёнка: Федоров Николай Иосифович

Багриново, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
17.09.1950

Сын: Писаренко Владимир

Отец ребёнка: Федоров Николай Иосифович

г. Северодвинск Архангельской области
Смерть
05.08.2008
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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