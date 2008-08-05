Федорова (Писаренко) Таисия Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1922
Дата смерти05.08.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Рождение ребёнка
22.05.1944
Сын: Федоров Николай
Отец ребёнка: Федоров Николай Иосифович
Рождение ребёнка
17.09.1950
Сын: Писаренко Владимир
Отец ребёнка: Федоров Николай Иосифович
г. Северодвинск Архангельской области
Смерть
05.08.2008
Похороны
Неизвестно