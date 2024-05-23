Рапопорт Лев Иосифович
Место рожденияг.Городок, Витебской области, Белоруссия
Дата рождения1904
Дата смерти26.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Городок, Витебской области, Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павловна
Рождение ребёнка
22.07.1935
Мать ребёнка: Мария Павловна
Смерть
26.08.1943
д.Коротич, Харьковской области
Старший инструктор политотдела 10 гвардейской механизированной бригады 5 гвардейского механизированного корпуса. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени 20.09.1943