Рапопорт Лев Иосифович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рапопорт Лев Иосифович

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Место рождения

г.Городок, Витебской области, Белоруссия

Дата рождения

1904

Дата смерти

26.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Городок, Витебской области, Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павловна

Рождение ребёнка
22.07.1935

Сын: Рапопорт Борис Львович

Мать ребёнка: Мария Павловна

Смерть
26.08.1943
д.Коротич, Харьковской области
Старший инструктор политотдела 10 гвардейской механизированной бригады 5 гвардейского механизированного корпуса. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени 20.09.1943

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