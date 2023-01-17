Крупин Ананий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крупин Иван Дементьев
Мать: Крупина Авдотья Филипова
Рождение ребёнка
Около 23.10.1879
Сын: Крупин Арсентий Ананьевич
Мать ребёнка: Крупина Наталья Арсентева
Рождение ребёнка
16.07.1888
Мать ребёнка: Крупина Наталья Арсентева
Рождение ребёнка
12.11.1891
Дочь: Екатерина Ананьевна
Мать ребёнка: Крупина Наталья Арсентева
Рождение ребёнка
17.08.1894
Дочь: Орлова Надежда Ананьевна
Мать ребёнка: Крупина Наталья Арсентева