Песовских Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Плесовских Михаил Александрович
Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Павла Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Таисия Александровна
Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно