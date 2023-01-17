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Песовских Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Плесовских Михаил Александрович

Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Павла Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Таисия Александровна

Отец ребёнка: Плесовских Александр Александрович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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