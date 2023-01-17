Пирогов Герасим Стефанович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пирогов Стефан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пирогов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Черникова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1930
Дочь: Пирогова Любовь Герасимовна
Мать ребёнка: Черникова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
05.07.1934
Сын: Пирогов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Черникова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пирогова Антонина Герасимовна
Мать ребёнка: Черникова Анна Андреевна
Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черникова Анна Андреевна
Смерть
?.02.1944
Пропал без вести