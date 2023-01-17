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Пирогов Герасим Стефанович

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пирогов Стефан

Мать: Мария

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Пирогов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Черникова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пирогов Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1930

Дочь: Пирогова Любовь Герасимовна

Мать ребёнка: Черникова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
05.07.1934

Сын: Пирогов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Черникова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пирогова Антонина Герасимовна

Мать ребёнка: Черникова Анна Андреевна

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Анна Андреевна

Смерть
?.02.1944
Пропал без вести
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