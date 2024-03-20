Горбунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1982
Сын: Гобунов Денис Александрович
Мать ребёнка: Горбунова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Горбунова Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно