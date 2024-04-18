Бобок Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения05.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1962
Отец: Бобок Владимир Иванович
Мать: Ворник Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1983
Сын: Митрошин Александр Иванович
Отец ребёнка: Митрошин Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1987
Дочь: Митрошина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Митрошин Иван Иванович
Десногорск, город Десногорск, Смоленская область