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Бобок Ольга Владимировна

Место рождения

Кролевец, Сумська область

Дата рождения

05.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1962

Отец: Бобок Владимир Иванович

Мать: Ворник Вера Михайловна

Кролевец, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колычев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
18.06.1983

Сын: Митрошин Александр Иванович

Отец ребёнка: Митрошин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1987

Дочь: Митрошина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Митрошин Иван Иванович

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область

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