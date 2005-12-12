Чигин Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения25.02.1935
Дата смерти12.12.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935
Отец: Чигин Петр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1959
Рождение ребёнка
27.06.1960
Дочь: Горбачева Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Чигина Тамара Григорьевна
Смерть
12.12.2005
Беляево, Юхновский муниципальный район, Калужская область