Чигин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигин Владимир Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.02.1935

Дата смерти

12.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935

Отец: Чигин Петр Николаевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.09.1959

Жена: Чигина Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
27.06.1960

Дочь: Горбачева Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Чигина Тамара Григорьевна

Смерть
12.12.2005
Беляево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
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