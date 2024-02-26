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(Леонова) Афимья Степанова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Леонов Степан Трофимов (Ич)

Мать: Леонова Наталья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Муж: Иван Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
07.09.1875 ст.

Сын: Иосиф Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Михайлов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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