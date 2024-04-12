Бастрыкина Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Евдокия Семеновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бастрыкин Игнатий Емельянович

Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1854) Федор Емельянович

Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Емельян Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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