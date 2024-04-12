Бастрыкина Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бастрыкин Игнатий Емельянович
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Игнатьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1854) Федор Емельянович
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Игнатьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно