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Захарьичев Степан Иванович

Место рождения

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Захарьичев Иван Петрович

Мать: не указана

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Захарьичев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Захарьичева Устинья Филипповна

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Захарьичев Степан Степанович

Мать ребёнка: Захарьичева Устинья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 18.08.1839

Сын: Захарьичев Фрол Степанович

Мать ребёнка: Захарьичева Устинья Филипповна

Упоминание
1866
Исповедальная ведомость-перепись населения
Смерть
Неизвестно
Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
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