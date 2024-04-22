Захарьичев Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Захарьичев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Захарьичев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Захарьичева Устинья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Захарьичев Степан Степанович
Мать ребёнка: Захарьичева Устинья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 18.08.1839
Сын: Захарьичев Фрол Степанович
Мать ребёнка: Захарьичева Устинья Филипповна
Упоминание
1866
Исповедальная ведомость-перепись населения
Смерть
Неизвестно