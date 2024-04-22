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Рязанцев Иван Алексеевич

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Место рождения

Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанцев Алексей

Мать: не указана

Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Рязанцев Илья Иванович

Мать ребёнка: Рязанцева Екатерина Ивановна

Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.1935

Сын: Рязанцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Рязанцева Екатерина Ивановна

Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рязанцева Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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