Рязанцев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанцев Алексей
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Рязанцева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1935
Сын: Рязанцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Рязанцева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанцева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рязанцева Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно