Николаев Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1958
Дата смерти14.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1958
Отец: не указан
Место жительства
21.10.1958
Прописан в Доме Матери и Ребенка г. Тотьма (Россия, Тотьма, Советская, д.51)
Место жительства
02.09.1961
Прописан в Тотемском детском доме (Россия, Тотьма, Загородная, д. 50)
Место жительства
30.10.1965
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Прописан в Кадниковском Детском доме (Россия, Кадников, ул. Розы Лексимбург, д. 38)
Смерть
14.12.2021
Вологда, город Вологда, Вологодская область