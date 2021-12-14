Николаев Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1958

Дата смерти

14.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1958

Отец: не указан

Мать: Николаева Галина Дмитриевна

Место жительства
21.10.1958
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Прописан в Доме Матери и Ребенка г. Тотьма (Россия, Тотьма, Советская, д.51)
Место жительства
02.09.1961
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Прописан в Тотемском детском доме (Россия, Тотьма, Загородная, д. 50)
Место жительства
30.10.1965
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Прописан в Кадниковском Детском доме (Россия, Кадников, ул. Розы Лексимбург, д. 38)
Смерть
14.12.2021
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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