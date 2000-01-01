Перминов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перминов Евгений Иванович
Мать: Вагина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1975
Дочь: Перминова Олеся Александровна
Мать ребёнка: Галина Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.?
Сын: Перминов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова Мария Александровна
Мать ребёнка: Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Ивановна