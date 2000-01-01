Перминов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Евгений Иванович

Мать: Вагина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1975

Дочь: Перминова Олеся Александровна

Мать ребёнка: Галина Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.?

Сын: Перминов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Мария Александровна

Мать ребёнка: Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Ивановна

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