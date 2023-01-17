Фуртак Дамиан Матвеевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1899
Дата смерти08.09.1900
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1899
Отец: Фуртак Матфей Петрович
Мать: Мария Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-MZQ8
Крещение
01.11.1899
Преображенская церковь
Смерть
08.09.1900
Мрин, Чернігівська область
Причина смерти: Infant | От детской | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-9CDS
Похороны
09.09.1900
Троицкая церковь