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Фуртак Дамиан Матвеевич

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.11.1899

Дата смерти

08.09.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1899

Отец: Фуртак Матфей Петрович

Мать: Мария Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-MZQ8
Крещение
01.11.1899
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Смерть
08.09.1900
Мрин, Чернігівська область
Причина смерти: Infant | От детской | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-9CDS
Похороны
09.09.1900
Носовка, Чернігівська область
Троицкая церковь
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