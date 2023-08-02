Шанаев Бацко Иуанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаев Бацко Иуанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шанаев Хаджи-Умар

Мать ребёнка: Шанаева Нагьо

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лима

Мать ребёнка: Шанаева Нагьо

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мадина

Мать ребёнка: Шанаева Нагьо

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Блацка

Мать ребёнка: Шанаева Нагьо

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шанаева Нагьо

Смерть
Неизвестно
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