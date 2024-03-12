Лазарева (Рябинина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1912
Отец ребёнка: Лазарев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Яков
Россия, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, Ключево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Лазарев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лазарев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Яков
Смерть
Неизвестно