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Лазарева (Рябинина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1912

Сын: Лазарев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Лазарев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лазарев Яков

Россия, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, Ключево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Лазарев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лазарев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Лазарев Яков

Смерть
Неизвестно
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