Паршинцев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршинцев Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.?

Дочь: Алферова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Давыденко Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенкова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Давыденко Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Давыденко Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденко Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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