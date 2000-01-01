Паршинцев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.?
Дочь: Алферова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Давыденко Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенкова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Давыденко Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Давыденко Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно