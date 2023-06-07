Евдокия Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евдокимов
Смерть
Неизвестно