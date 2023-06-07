Евдокия Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Евдокимов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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