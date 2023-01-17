Бодиско Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1803
Дата смерти10.07.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1839
Место жительства
С 1926 по 1931
Бобруйск, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.07.1867