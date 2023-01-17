Бодиско Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодиско Михаил Андреевич

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Место рождения

Соковнино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.03.1803

Дата смерти

10.07.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Соковнино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1839
Соковнино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1926 по 1931
Бобруйск, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.07.1867
Соковнино, Плавский муниципальный район, Тульская область
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