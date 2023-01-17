Панфилов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилов Иван Васильевич

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Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.01.1893

Дата смерти

18.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1893
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1921
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1924
Туркестанский край
Место жительства
С 1938
г. Фрунзе, Киргизская ССР
Смерть
18.11.1941
Гусенево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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