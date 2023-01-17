Панфилов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1893
Дата смерти18.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893
Место жительства
С 1921
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1924
Туркестанский край
Место жительства
С 1938
г. Фрунзе, Киргизская ССР
Смерть
18.11.1941
Гусенево, Волоколамский муниципальный район, Московская область