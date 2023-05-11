Бахтина Анна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1907
Дочь: (Бахтин) Матрена Степановна
Отец ребёнка: Бахтин Степан Павлович
Рождение ребёнка
07.12.1908
Отец ребёнка: Бахтин Степан Павлович
Иван Дмитриевич бахтин и крестьянская жена Анна Михайловна Данильченкова
Смерть
Неизвестно