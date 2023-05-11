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Бахтина Анна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Степан Павлович

Рождение ребёнка
?.12.1907

Дочь: (Бахтин) Матрена Степановна

Отец ребёнка: Бахтин Степан Павлович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1908

Сын: Бахтин Данила Степанович

Отец ребёнка: Бахтин Степан Павлович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Дмитриевич бахтин и крестьянская жена Анна Михайловна Данильченкова
Смерть
Неизвестно

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