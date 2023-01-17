Ильяс (Ильясов) Рахман
Место рождения
Дата рождения15.03.1908
Дата смерти23.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1927
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
23.08.1943
Украина