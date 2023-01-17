Ильяс (Ильясов) Рахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяс (Ильясов) Рахман

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Место рождения

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.03.1908

Дата смерти

23.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1927 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1927
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
23.08.1943
Украина
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