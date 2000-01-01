Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Михаил Федоров

Мать: Софья Игнатова

Смерть
Неизвестно
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