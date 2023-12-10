Софья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Муж: Андрей Никитич
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Дочь: Маланья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Еремейцево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно