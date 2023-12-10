Софья Николаевна Около 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софья Николаевна

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Андрей Никитич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Дочь: Маланья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Еремейцево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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