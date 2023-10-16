Моругина (Бауткина) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моругина (Бауткина) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.06.1918

Муж: Моругин Сергей Дмитриевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моругин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моругин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моругин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моругин Сергей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1967
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