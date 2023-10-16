Моругина (Бауткина) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.06.1918
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1967