Елагина Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1933
Дата смерти03.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Хорошилова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Хорошилов Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1963
Дочь: Хорошилова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Хорошилов Иван Иванович
Смерть
03.01.2011