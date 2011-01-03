Елагина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1933

Дата смерти

03.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Хорошилова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошилов Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1963

Дочь: Хорошилова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошилов Иван Иванович

Смерть
03.01.2011

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