Давыдова (Аксёнова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Аксёнова) Агафья Ивановна

Место рождения

Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Аксёнов Иван Андреевич (?)

Мать: не указана

Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Михаил Федотович

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Давыдов Вениамин Давыдов (Давыдов) /

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федотович

Рождение ребёнка
Около 07.10.1916

Дочь: Баканова (Давыдова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федотович

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1922

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