Давыдова (Аксёнова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти1922
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Аксёнов Иван Андреевич (?)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Давыдов Вениамин Давыдов (Давыдов) /
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федотович
Рождение ребёнка
Около 07.10.1916
Дочь: Баканова (Давыдова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Федотович
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1922