Лупишко Алексей
Место рождения
Дата рождения04.10.1916
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1916
Отец: Лупишко Харитон
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Харьковский мед. институт
Крещение
05.10.1916
В честь праведного Алексия человека Божьего (праздн. 17 марта). Священник Василий Борисенко, диакон Ермил Фаль | Восприемники: Крестьяне-собственники Яков Гордеевич Лупишко и Афанасия Власовна Зикрата... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лупишко (Гайдай) Лидия
Рождение ребёнка
09.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лупишко (Гайдай) Лидия
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
1996
Кишинёв, Муниципий Кишинёв