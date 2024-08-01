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Лупишко Алексей

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Место рождения

Кошары, Сумська область

Дата рождения

04.10.1916

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1916

Отец: Лупишко Харитон

Мать: Лупишко (Зикратая) Феодора

Кошары, Сумська область
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Харьковский мед. институт
Крещение
05.10.1916
Кошары, Сумська область
В честь праведного Алексия человека Божьего (праздн. 17 марта). Священник Василий Борисенко, диакон Ермил Фаль | Восприемники: Крестьяне-собственники Яков Гордеевич Лупишко и Афанасия Власовна Зикрата... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лупишко (Гайдай) Лидия

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
09.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лупишко (Гайдай) Лидия

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
1996
Кишинёв, Муниципий Кишинёв

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