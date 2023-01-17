Смирнова (Триттенбах) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Триттенбах) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Известно только 2 факта 1) Была еврейкой 2) Ссыльная из Санкт-Петербурга(за что неизвестно) Фамилия могла быть с приставкой Фон(по рассказам семьи) - Фон-Триттенбах
Рождение ребёнка
18.09.1915

Дочь: Смирнова Вера Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Александрович

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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