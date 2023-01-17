Смирнова (Триттенбах) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Известно только 2 факта 1) Была еврейкой 2) Ссыльная из Санкт-Петербурга(за что неизвестно) Фамилия могла быть с приставкой Фон(по рассказам семьи) - Фон-Триттенбах
Рождение ребёнка
18.09.1915
Дочь: Смирнова Вера Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Александрович
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно