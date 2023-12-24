Изосимов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосимов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1990

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1966 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1990

Отец: Изосимов Иван Иванович

Мать: Изосимова Светлана Петровна

Рождение ребёнка
07.07.2015

Сын: Изосимов Тимофей Иванович

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Рождение ребёнка
02.06.2022

Дочь: Изосимова Маргарита Ивановна

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Бракосочетание
Неизвестно

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