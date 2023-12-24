Изосимов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1990
Рождение ребёнка
07.07.2015
Сын: Изосимов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2022
Дочь: Изосимова Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности