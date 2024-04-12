Корешков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорешков Михаил Алексеевич

Корешков Михаил Алексеевич

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.11.1894

Дата смерти

09.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1894

Отец: Корешков Алексей Ксенофонтович

Мать: Корешкова Параскева Стефановна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.09.1923

Сын: Корешков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Корешкова Евдокия Васильевна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ефимова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Корешкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Корешков Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Корешкова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Корешкова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корешкова Евдокия Васильевна

Смерть
09.03.1944
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close