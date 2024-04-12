Корешков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1894
Дата смерти09.03.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1894
Рождение ребёнка
29.09.1923
Сын: Корешков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Корешкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ефимова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Корешкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Корешков Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Корешкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Корешкова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1944