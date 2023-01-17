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Рикконен Николай Иванович

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Место рождения

Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.09.1926 или 12.09.1928

Дата смерти

13.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1926 или 12.09.1928

Отец: Рикконен Иван (Юхан) Александрович

Мать: Рикконен Вера Петровна

Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.06.1948

Жена: Рикконен Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
20.10.1948

Сын: Рикконен Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Рикконен Татьяна Михайловна

Сяглицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.12.1974
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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