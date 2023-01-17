Рикконен Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения15.09.1926 или 12.09.1928
Дата смерти13.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1926 или 12.09.1928
Бракосочетание
22.06.1948
Рождение ребёнка
20.10.1948
Сын: Рикконен Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Рикконен Татьяна Михайловна
Сяглицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.12.1974
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область