Магомедова Минажат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Боря
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Зульпия
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Загидат
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Эльбрус
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Боря
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Идрис
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Муслим
Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим