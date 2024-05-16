Магомедова Минажат Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Магомедова Минажат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Боря

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Зульпия

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Загидат

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Эльбрус

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Боря

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Идрис

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Муслим

Отец ребёнка: Магомедов Ибрагим

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