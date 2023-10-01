Рябко Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
15.03.1973
Дочь: Ерёмкина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Рябко Анатолий
Рождение ребёнка
14.07.1975
Дочь: Мошкова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Рябко Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябко Алексей
Отец ребёнка: Рябко Анатолий
Смерть
Неизвестно