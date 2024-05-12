Чурсин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жданова (Чурсина) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Разенкова (Чурсина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
20.07.1906
Дочь: Чеканова (Чурсина) Елена Петровна
Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна
Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сафонова (Чурсина) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Чурсин Яков Петрович
Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна