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Чурсин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова (Чурсина) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурсина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Разенкова (Чурсина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
20.07.1906

Дочь: Чеканова (Чурсина) Елена Петровна

Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сафонова (Чурсина) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Чурсин Яков Петрович

Мать ребёнка: Чурсина Евдокия Филипповна

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