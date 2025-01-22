Валуев Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Валуев Василий

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Неизвестно

умер Около 1907

Отец
Валуев Прохор1807 г.р.
Мать
Валуева ВарвараОколо 1807 г.р.
Супруги
Валуева (Ряховская) Авдотья1845 г.р.
Дети
Валуев Пуд09.04.1865 г.р.
(Валуева) ЕвдокияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валуев Прохор

Мать: Валуева Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валуева (Ряховская) Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Валуева) Евдокия

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Валуева) Марья

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Авдотья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
09.04.1865

Сын: Валуев Пуд

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Авдотья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Около 1907

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