Валуев Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Около 1907
ОтецВалуев Прохор1807 г.р.
МатьВалуева ВарвараОколо 1807 г.р.
Супруги
Валуева (Ряховская) Авдотья1845 г.р.
Дети
Валуев Пуд09.04.1865 г.р.
(Валуева) ЕвдокияНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валуев Прохор
Мать: Валуева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Валуева) Евдокия
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Валуева) Марья
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Авдотья
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1865
Сын: Валуев Пуд
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Авдотья
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Около 1907