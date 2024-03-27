Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шайхиева) Сарвар
Отец ребёнка: Габдрашитов Шайхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайхиев Кави
Отец ребёнка: Габдрашитов Шайхетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1914
Дочь: Шайхиева (Шайхутдинова) Сания
Отец ребёнка: Габдрашитов Шайхетдин
Рождение ребёнка
21.05.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдрашитов Шайхетдин
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно