Епифанова (Кравченко) Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1932
Дата смерти?.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1932
Рождение ребёнка
15.03.1952
Сын: Епифанов Николай Петрович
Отец ребёнка: Епифанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1958
Дочь: Езибаева Епифанова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Епифанов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.2008