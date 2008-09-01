Епифанова (Кравченко) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова (Кравченко) Зоя Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1932

Дата смерти

?.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1932

Отец: Кравченко Василий Прокофьевич

Мать: Кравченко Василиса Родионовна

Рождение ребёнка
15.03.1952

Сын: Епифанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Епифанов Петр Михайлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1958

Дочь: Езибаева Епифанова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Епифанов Петр Михайлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Петр Михайлович

Смерть
?.09.2008
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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