(Франц) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
женский, родилась 1763
умерла 1842
Супруги
Фон Бенкендорф ИВАН ИВАНОВИЧ1763 г.р.
Дети
Бенкендорф АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ1801 г.р.
Бенкендорф ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бенкендорф АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ИВАН ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бенкендорф ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ИВАН ИВАНОВИЧ
Смерть
1842