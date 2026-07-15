(Франц) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

(Франц) ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1763

умерла 1842

Супруги
Фон Бенкендорф ИВАН ИВАНОВИЧ1763 г.р.
Дети
Бенкендорф АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ1801 г.р.
Бенкендорф ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Бенкендорф ИВАН ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бенкендорф АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ИВАН ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бенкендорф ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ИВАН ИВАНОВИЧ

Смерть
1842

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