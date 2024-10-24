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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Антонович
Бракосочетание
До 1823
Муж: Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Антонович
Смерть
До 1834