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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Антонович

Бракосочетание
До 1823

Муж: Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Антонович

Смерть
До 1834

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