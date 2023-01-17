Исправникова Марина Никитовна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Исправников Иван Павлович
Отец ребёнка: Исправников Павел Макеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Исправников Павел Макеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно