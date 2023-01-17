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Исправникова Марина Никитовна

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Исправников Иван Павлович

Отец ребёнка: Исправников Павел Макеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Исправников Павел Макеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Павел Макеевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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