Филоненко Константин Иосифович
Место рождения
Дата рождения24.09.1906
Дата смерти28.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906
Отец: Филоненко Иосиф
Мать: Филоненко NN NN
Работа или профессия
С 1932 по 19.02.1972
Киев, Киевский уезд
Заведующий отделом научно-технической информации Научно-исследовательского института автоматизированных систем планирования и управления в строительстве Госстроя УССР тов. Филоненко К.И. освобожден от... Показать все
Бракосочетание
07.12.1936
Жена: Викар Ирина Владимировна
Военная служба
1939
После войны переведен в запас в звании инженер-майор запаса.
Военная награда
05.01.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
30.07.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
11.04.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне в войне 1941-1945 гг."
Смерть
28.04.1996