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Филоненко Константин Иосифович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

24.09.1906

Дата смерти

28.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906

Отец: Филоненко Иосиф

Мать: Филоненко NN NN

Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
С 1932 по 19.02.1972
Киев, Киевский уезд
Заведующий отделом научно-технической информации Научно-исследовательского института автоматизированных систем планирования и управления в строительстве Госстроя УССР тов. Филоненко К.И. освобожден от... Показать все
Бракосочетание
07.12.1936

Жена: Викар Ирина Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военная служба
1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
После войны переведен в запас в звании инженер-майор запаса.
Военная награда
05.01.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
30.07.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
11.04.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне в войне 1941-1945 гг."
Смерть
28.04.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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