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Антонов Петр Петрович
Антонов Петр Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1967
Пол
Мужской
Отец
Антонов Петр Спиридонович
1927 г.р.
Мать
Илларионова Екатерина Павловна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1967
Отец:
Антонов Петр Спиридонович
Мать:
Илларионова Екатерина Павловна
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