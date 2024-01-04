(Жуков) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жуков) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

мж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Жуков Никифор

Отец ребёнка: Жуков Григорий

Новоюрьево, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Константин

Отец ребёнка: Жуков Григорий

Новоюрьево, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Кузьма

Отец ребёнка: Жуков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Григорий

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