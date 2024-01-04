(Жуков) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Жуков Никифор
Отец ребёнка: Жуков Григорий
Новоюрьево, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Константин
Отец ребёнка: Жуков Григорий
Новоюрьево, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Кузьма
Отец ребёнка: Жуков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Григорий