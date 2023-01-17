Коломейко (Бурматова) Татьяна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломейко (Бурматова) Татьяна Игоревна

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Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

04.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1980

Отец: Бурматов Игорь Геннадьевич

Мать: Бурматова Вера Георгиевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
05.07.2007

Сын: Коломейко Константин Федорович

Отец ребёнка: Коломейко Федор Викторович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
27.07.2009

Дочь: Коломейко Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Коломейко Федор Викторович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.06.2011

Сын: Коломейко Василий Федорович

Отец ребёнка: Коломейко Федор Викторович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломейко Федор Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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