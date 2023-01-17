Коломейко (Бурматова) Татьяна Игоревна
Место рождения
Дата рождения04.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1980
Рождение ребёнка
05.07.2007
Сын: Коломейко Константин Федорович
Отец ребёнка: Коломейко Федор Викторович
Рождение ребёнка
27.07.2009
Дочь: Коломейко Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Коломейко Федор Викторович
Рождение ребёнка
18.06.2011
Сын: Коломейко Василий Федорович
Отец ребёнка: Коломейко Федор Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно